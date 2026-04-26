В связи с «Псковским марафоном» 26 апреля перекроют ряд улиц и изменят маршруты автобусов

Перекрытие ряда улиц и изменение маршрутов автобусов запланированы сегодня в связи с проведением соревнований по бегу «Псковский марафон-2026», сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Пскова.

Движение автотранспорта

Временно прекратят движение автотранспорта на нескольких участках городских улиц с 06:00 до 16:00.

Ограничения затронут улицу Спортивную – на отрезке от улицы Гражданской до улицы Кузнецкой, улицу Кузнецкую – от площади Победы до Октябрьского проспекта, улицу Кремль, улицу Профсоюзную, улицу Советскую – на участке от Октябрьской площади до площади Победы.

Перекрытие также коснётся и улиц Яна Фабрициуса – от площади Победы до улицы Гагарина, и Свердлова – на участке от Музейного переулка до улицы Советской.

Для удобства водителей определены пути объезда – Октябрьский проспект, улица Калинина, улица Стахановская, улица Вокзальная и улица 128‑й Стрелковой Дивизии.

Дополнительно будет организовано двустороннее движение на двух участках: от Музейного переулка до Комсомольского переулка, а также по улице Свердлова – от улицы Калинина до улицы Советской.

Общественный транспорт

Также с 6:00 до 16:00 по изменённой схеме будет организовано движение городского общественного транспорта.

Автобусы маршрутов №№2, 107, 205, 207 и 350 будут следовать по улице Советской, Вокзальной на вокзал в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобус маршрута №6 также направится по улице Советской и улице Вокзальной, с заездом на вокзал и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобусы маршрутов №№8, 8А и 19 пойдут по улице Советской, затем по улице Вокзальной (с заездом на вокзал), далее – по улице Бастионной с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту со всеми остановками.

Автобус маршрута №11 при движении к железнодорожному вокзалу будет следовать от остановки «Летний сад» по Октябрьскому проспекту до улицы Вокзальной, а затем — по улице Вокзальной на вокзал. В обратном направлении, от железнодорожного вокзала, автобус поедет по улице Вокзальной, улице Бастионной, с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту со всеми остановками.