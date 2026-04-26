Псковичи заняли второе место в суперфинале школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет», который прошел в Ижевске. Об этом сообщили в министерстве спорта Псковской области.

В финальном матче псковичи уступили команде Курской области со счётом 70:79. К финальной встрече команда подошла без поражений.

Псковскую область в финале представляли учащиеся Псковского гуманитарного лицея. Самым результативным игроком признан Степан Качнов.

Тренирует команду Эдуард Михайлов.