Победитель видеоконкурса в Пскове выиграет велосипед 

До 3 июня включительно открыт приём заявок на новый видеоконкурс Псковского велопарада, победитель которого станет обладателем нового велосипеда, сообщили в Псковском городском молодёжном центре.

Участники в возрасте до 7 лет, а также подростки от 14 лет и старше должны снять видеоролик на одну из трёх тем: «Мой самый любимый маршрут на велосипеде», где можно рассказать об идеальном месте для прогулок в Пскове или области, «Мой первый велосипед» (даёт возможность вспомнить забавную историю из детства или показать первого «стального коня», если он сохранился) и «Что я люблю в велосипеде? (предполагает рассказ о личных ощущениях и преимуществах двухколёсного транспорта).

Конкурсная работа должна представлять собой вертикальное или горизонтальное видео продолжительностью от 30 секунд до полутора минут. Готовый ролик требуется опубликовать в социальной сети с хештегами #ВелоПсков2026 и #молодёжь60. В названии публикации необходимо указать выбранную тему, а в тексте поста – отметить аккаунт организатора. Завершающий шаг – заполнение анкеты.

«В этом году мы решили заменить традиционный фотоконкурс на конкурс видеороликов, чтобы участники могли делиться личными велоисториями в более живом и динамичном формате. Участвовать можно как группами, целой семьёй либо индивидуально», – отметила организатор велопарада Мария Каменская.

Генеральный партнёр велопарада ПРО «Деловая Россия».