 
Спорт

Национальные костюмы представят участники Псковского велопарада

0

Традиционный конкурс костюмов пройдет в день проведения Псковского велопарада 6 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодёжном центре. В этом году тема создаваемых образов – «Единство народов России». Главный приз для победителя – велосипед.

Фото: Псковский городской молодёжный центр

Участники младше семи лет, а также велосипедисты от 14 лет и старше должны представить образ, вдохновлённый культурами народов России. Приветствуется как точное воспроизведение национальных костюмов различных народов страны, так и современные художественные интерпретации идеи дружбы и единства.

Обязательны три условия: создать костюм по теме, заполнить онлайн-анкету, которую можно найти на сайте Центра, а в день велопарада прибыть на стадион «Машиностроитель» (улица Кузнецкая, 25) с 11:30 до 12:10 уже в костюме и отметиться в палатке «Конкурс костюмов». Выступать можно одному, семьёй или группой.

«Тема конкурса, «Единство народов России», выбрана не случайно. 2026 год объявлен Годом единства и межнационального согласия в Российской Федерации. Нам показалось важным через яркие, живые образы напомнить о богатстве культурного многообразия страны и о том, что и велосипедный праздник может стать пространством для дружбы и взаимного уважения», – отмечает организатор мероприятия Мария Каменская.

Участие в конкурсе и велопараде бесплатное. Перед подачей заявки стоит изучить положение.

Организатором выступает «Псковский городской молодёжный центр» при поддержке генерального партнёра – «Деловая Россия».

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026