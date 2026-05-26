Национальные костюмы представят участники Псковского велопарада

Традиционный конкурс костюмов пройдет в день проведения Псковского велопарада 6 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодёжном центре. В этом году тема создаваемых образов – «Единство народов России». Главный приз для победителя – велосипед.

Участники младше семи лет, а также велосипедисты от 14 лет и старше должны представить образ, вдохновлённый культурами народов России. Приветствуется как точное воспроизведение национальных костюмов различных народов страны, так и современные художественные интерпретации идеи дружбы и единства.

Обязательны три условия: создать костюм по теме, заполнить онлайн-анкету, которую можно найти на сайте Центра, а в день велопарада прибыть на стадион «Машиностроитель» (улица Кузнецкая, 25) с 11:30 до 12:10 уже в костюме и отметиться в палатке «Конкурс костюмов». Выступать можно одному, семьёй или группой.

«Тема конкурса, «Единство народов России», выбрана не случайно. 2026 год объявлен Годом единства и межнационального согласия в Российской Федерации. Нам показалось важным через яркие, живые образы напомнить о богатстве культурного многообразия страны и о том, что и велосипедный праздник может стать пространством для дружбы и взаимного уважения», – отмечает организатор мероприятия Мария Каменская.

Участие в конкурсе и велопараде бесплатное. Перед подачей заявки стоит изучить положение.

Организатором выступает «Псковский городской молодёжный центр» при поддержке генерального партнёра – «Деловая Россия».