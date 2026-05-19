Мерч, конкурс костюмов и призы: в Пскове в начале июня пройдёт велопарад

Городской велопарад состоится в Пскове 6 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодежном центре.

Колонна велосипедистов проедет по центральным улицам, после чего для участников проведут развлекательную программу, где каждого ждёт конкурс на самый оригинальный костюм, работа интерактивных площадок от партнёров, игры на свежем воздухе и другие активности. Каждый зарегистрированный участник получит памятный мерч. Самых ярких и активных отметят особыми призами и подарками.

Старт велопробега будет дан на стадионе «Машиностроитель» по адресу: улица Кузнецкая, 25. Начало мероприятия — в 11:00, старт колонны в 13:30. Каждый зарегистрированный участник получит номер на велосипед, значок и наклейку. Для отличившихся предусмотрены специальные призы и подарки.

Принять участие в велопараде могут как горожане, так и гости Пскова старше 14 лет. Предварительная регистрация уже открыта, необходимо заполнить специальную форму. Кроме того, каждый участник должен тщательно изучить положение и принести все необходимые заполненные документы, которые можно найти на сайте молодежного центра.

Организаторами и партнёрами мероприятия являются комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Пскова, Дирекция спортивных сооружений, Псковский городской молодёжный центр, Псковский молодёжный центр, ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, велосообщества «ВелоПсков» и «Велопрогулки в Пскове by PVD», велосообщество «ВелоПсков», Пункт проката FAMILY PARK, доставка воды в Пскове «Водный мир» и магазин одноразовой посуды «ЕВРО-ПАК».

Генеральный партнёр события – ПРО «Деловая Россия».

«Псковский велопарад призван продемонстрировать преимущества велосипедного транспорта и привлечь внимание к необходимости развития городской велоинфраструктуры. Мероприятие носит социальный характер и направлено на популяризацию здорового образа жизни, ответственного отношения к собственному здоровью и окружающей среде», - уточнили в центре.

Напомним, в эту пятницу, 22 мая, в Пскове пройдёт традиционная акция «На работу на велосипеде».