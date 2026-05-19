 
Спорт

Мерч, конкурс костюмов и призы: в Пскове в начале июня пройдёт велопарад

0

Городской велопарад состоится в Пскове 6 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодежном центре. 

Фото: Псковский городской молодежный центр

Колонна велосипедистов проедет по центральным улицам, после чего для участников проведут развлекательную программу, где каждого ждёт конкурс на самый оригинальный костюм, работа интерактивных площадок от партнёров, игры на свежем воздухе и другие активности. Каждый зарегистрированный участник получит памятный мерч. Самых ярких и активных отметят особыми призами и подарками.

Старт велопробега будет дан на стадионе «Машиностроитель» по адресу: улица Кузнецкая, 25. Начало мероприятия — в 11:00, старт колонны в 13:30. Каждый зарегистрированный участник получит номер на велосипед, значок и наклейку. Для отличившихся предусмотрены специальные призы и подарки.

Принять участие в велопараде могут как горожане, так и гости Пскова старше 14 лет. Предварительная регистрация уже открыта, необходимо заполнить специальную форму. Кроме того, каждый участник должен тщательно изучить положение и принести все необходимые заполненные документы, которые можно найти на сайте молодежного центра. 

Организаторами и партнёрами мероприятия являются комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Пскова, Дирекция спортивных сооружений, Псковский городской молодёжный центр, Псковский молодёжный центр, ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, велосообщества «ВелоПсков» и «Велопрогулки в Пскове by PVD», велосообщество «ВелоПсков», Пункт проката FAMILY PARK, доставка воды в Пскове «Водный мир» и магазин одноразовой посуды «ЕВРО-ПАК».

Генеральный партнёр события – ПРО «Деловая Россия». 

«Псковский велопарад призван продемонстрировать преимущества велосипедного транспорта и привлечь внимание к необходимости развития городской велоинфраструктуры. Мероприятие носит социальный характер и направлено на популяризацию здорового образа жизни, ответственного отношения к собственному здоровью и окружающей среде», - уточнили в центре.

Напомним, в эту пятницу, 22 мая, в Пскове пройдёт традиционная акция «На работу на велосипеде». 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026