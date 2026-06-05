На «Машиностроителе» для участников Псковского велопарада подготовлена интерактивная программа

Ежегодный велопарад пройдет в Пскове 6 июня. На стадионе «Машиностроитель» с 11:00 участников ждут интерактивные площадки, конкурс костюмов и общий заезд по центральным улицам города, сообщили в Псковском городском молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодежный центр

Движение будет проходить по дорогам общего пользования с частичным перекрытием одной полосы. Старт колонны состоится в 13:30. Маршрут колонны пройдет по улицам Гражданской, Яна Фабрициуса, по мосту имени 50-летия Октября, по улице Юбилейной, затем по Рижскому проспекту и Ольгинскому мосту, после чего колонна продолжит движение по улице Советской, Октябрьскому проспекту и обратно на Гражданскую улицу.

«По прогнозам, завтра в Пскове возможен дождь, но мы проводим велопарад при любой погоде, за исключением шторма или урагана. Скорее всего, осадки начнутся уже после финиша колонны», — отметила организатор велопарада Мария Каменская.

Присоединиться к велопараду могут все, кто успеет зарегистрироваться на месте до 12:30 в день проведения заезда.

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