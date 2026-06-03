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Восемь улиц перекроют на время проведения велопарада в Пскове

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В Пскове 6 июня пройдёт велопарад — в связи с мероприятием временно перекроют движение на восьми центральных улицах города. Об этом сообщили в пресс‑службе администрации города Пскова.

Изображение: администрация города Пскова

На период проведения мероприятия, с 13:25 до 14:25, будет ограничено движение транспорта на следующих участках:

  • улица Гражданская — на участке от Октябрьского проспекта до улицы Яна Фабрициуса;
  • улица Яна Фабрициуса — на отрезке от улицы Гражданской до площади Победы;
  • улица Кузнецкая — от площади Победы до моста имени 50‑летия Октября;
  • улица Юбилейная — от моста имени 50‑летия Октября до Рижского проспекта;
  • Рижский проспект — на участке от улицы Юбилейной до площади Ленина;
  • улица Советская — от площади Ленина до Октябрьской площади;
  • Октябрьский проспект — от Октябрьской площади до улицы Гражданской;
  • улица Гражданская (на обратном пути участников велопарада) — от Октябрьского проспекта до улицы Спортивной.

Организаторы и администрация города просят автомобилистов заранее планировать маршруты поездок с учётом временных ограничений. 

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