Восемь улиц перекроют на время проведения велопарада в Пскове

В Пскове 6 июня пройдёт велопарад — в связи с мероприятием временно перекроют движение на восьми центральных улицах города. Об этом сообщили в пресс‑службе администрации города Пскова.
Изображение: администрация города Пскова
На период проведения мероприятия, с 13:25 до 14:25, будет ограничено движение транспорта на следующих участках:
- улица Гражданская — на участке от Октябрьского проспекта до улицы Яна Фабрициуса;
- улица Яна Фабрициуса — на отрезке от улицы Гражданской до площади Победы;
- улица Кузнецкая — от площади Победы до моста имени 50‑летия Октября;
- улица Юбилейная — от моста имени 50‑летия Октября до Рижского проспекта;
- Рижский проспект — на участке от улицы Юбилейной до площади Ленина;
- улица Советская — от площади Ленина до Октябрьской площади;
- Октябрьский проспект — от Октябрьской площади до улицы Гражданской;
- улица Гражданская (на обратном пути участников велопарада) — от Октябрьского проспекта до улицы Спортивной.
Организаторы и администрация города просят автомобилистов заранее планировать маршруты поездок с учётом временных ограничений.