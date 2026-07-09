Дожди, жара и 124 км пути: пскович преодолел 70-й день велопутешествия во Владивосток

70-й день велопутешествия из Пскова во Владивосток провел пскович Дмитрий Жуков. Об этом он рассказал в группе «Велик и рюкзак» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Дмитрий Жуков, «Велик и рюкзак» / «ВКонтакте»

«Ночь выдалась жаркой. В прямом смысле слова. Лишь с утра стало чуть менее душно. Не успел выехать, как начал накрапывать дождь. Только бы не разошелся, подумал я, и он тут же разошелся и расходился! Духота. Дождь стеной. Ветер гнет деревья. Стою под дождевиком на трассе и ощущаю себя искателем приключений где-то в тропиках. Осознаю, что только что проехал площадку для дальнобойщиков, и там было какое-то сооружение. Вернулся, намочив ноги по колено. Сооружение оказалось туалетом. Стою за ним, укрываясь от ветра и дождя, вдыхаю ароматы, ощущаю себя жуком-навозником», - пишет Дмитрий Жуков.

По словам путешественника, дождь с ветром закончились достаточно быстро, однако перед заездом в Бикин за продуктами непогода снова его настигла.

«Набрал воды из колонки, закупился и в путь. На стыках регионов, как водится, ремонт - километров пятнадцать. Вылезло солнце. Сковородка без масла начала накаляться, а одежда продолжала промокать от пота. Если высохнет, то расколется от соли. Приморский край. Владивосток. Мордор. Гора Ородруин. Велосипед. Пони. Как много совпадений! Путешествие продолжается!» - резюмировал Дмитрий Жуков.

За день он проехал 124 (за все время 9714) километра за 7:26 часа в седле.

Напомним, пскович отправился в путешествие во Владивосток на велосипеде 30 апреля.

Десятью днями ранее пскович проехал 146 километров в рамках 60-го дня велопутешествия из Пскова во Владивосток и получил в подарок продукты от дальнобойщиков.