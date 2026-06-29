Пскович преодолел 8 387 км пути во Владивосток на велосипеде

Пскович Дмитрий Жуков проехал 146 километров в рамках 60-го дня велопутешествия из Пскова во Владивосток и получил в подарок продукты от дальнобойщиков. Об этом 29 июня он рассказал в группе «Велик и рюкзак» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Дмитрий Жуков, «Велик и рюкзак» / «ВКонтакте»

Путешественник стартовал около шести часов утра и отметил ровный рельеф, который позволил ему легко ехать на велосипеде. Спустя полтора часа дорогу путешественнику перегородила фура: водитель Александр из Витебска угостил Дмитрия Жукова водой, передал банку тушенки, кусок сала и хлеб. Мужчина и дальнобойщик около часа вели беседу. Велопутешественник спросил водителя про огурцы или фрукты, но ни Александр, ни Дмитрий Жуков с собой фрукты не взяли.

Далее Дмитрий Жуков проехал повороты на Дактуй, Тыгду, Ушуман и перед Севаками встретил Сергея с племянником Евгением, которые ехали на грузовичке. Водители подарили велопутешественнику минералку и договорились о встрече в кафе «Хуторок» через четыре километра. Дмитрий Жуков заехал в кафе, перекусил и пообщался с мужчинами. На прощание Сергей и Евгений вручили псковичу копчёную щуку. Велопутешественник сделал селфи с Евгением, а Сергей фотографироваться отказался.

Позже по телефону с Дмитрием Жуковым связался утренний знакомый Александр. Дальнобойщик сообщил, что из Хабаровска выехали еще два водителя грузовиков и везут велопутешественнику фрукты. Дмитрий Жуков оценил происходящее и поделился эмоциями с подписчиками: «Сегодня какой-то волшебный день! Но до меня они доедут либо ночью, либо завтра утром».

За текущий день пскович преодолел 146 километров и провел в седле 7 часов 22 минуты. Общий путь, который Дмитрий Жуков проехал с начала поездки, достиг 8 387 километров. Также Дмитрий Жуков перевалил отметку в 41 000 километров, которые он накатал на велосипеде марки SHULZ. Путешественник подчеркнул: «Это тот самый вел, который может довезти тебя, куда угодно! А еще пару тысяч я накатал на нем без компьютера, но это уже неучтенка».

В завершение поста Дмитрий Жуков обратился к читателям за помощью и поддержкой: «Надеюсь на встречи с велосипедистами по всему маршруту. Буду рад, если кто-то гостеприимно предложит ночёвку. Не откажусь от любой поддержки с вашей стороны. Путь дальний. Бюджет ограниченный».

Он также напомнил подписчикам о своих предыдущих велопутешествиях. В 2025 году Дмитрий Жуков проехал свыше 3600 километров за 32 дня. В 2024 году он преодолел более 10000 километров за 74 дня. В 2023 году маршрут составил 7000+ километров за 67 дней. В 2022 году пскович совершил поездку на Селигер и проехал 1100+ километров за 8 дней, проехал вокруг области 1500+ километров за 15 дней и съездил на Финский залив на 700+ километров за 7 дней.

Напомним, пскович отправился в путешествие во Владивосток на велосипеде 30 апреля. Маршрут Дмитрия Жукова проходит через Тверь, Ярославль, Кострому, Киров, Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск, Кемерово, Иркутск, Улан-Удэ, Читу, Благовещенск, Хабаровск и Владивосток.