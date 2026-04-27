Пскович отправится 30 апреля в путешествие во Владивосток на велосипеде

Пскович Дмитрий Жуков отправится 30 апреля в путешествие во Владивосток на велосипеде, сообщил он на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: со страницы «Велик и рюкзак» в социальной сети «ВКонтакте»

Псковский блогер-велосипедист выложил видео о том, как собирается проехать маршрут от Пскова до Владивостока. Он рассказал о своем снаряжении и инструментах, которые необходимы ему на длинный маршрут, например, три power-bank. Также в видео Дмитрий Жуков поделился с подписчиками, как планирует мыться, спать и есть во время путешествия.

Дмитрий Жуков - опытный велосипедист на длинные дистанции. На странице в социальной сети «ВКонтакте» «Велик и рюкзак», где он рассказывает и показывает свои путешествия, у него более 2,5 тысячи подписчиков.

Блогер уже совершал длительные путешествия, например, в 2024 году он был в пути 74 часа и проехал более 10 тысяч километров, а в 2022 году он проехал вокруг Псковской области за 15 дней более 1,5 тысячи километров.

«Финский залив. "Кругосветка" по Псковской области. Озеро Селигер. Псков - Челябинск - Псков. Супер путешествие длиною в 10000 километров, где была Териберка, Архангельск, Сыктывкар, а потом Краснодар. Дождливое путешествие 2025 года. Огромная часть европейской части России и немного Урала. Север и юг. Тундра и Степь. Жара и холод. Дожди и ветра. Десятки встреч с интересными людьми. Тысячи километров дорог. Это целая жизнь на велосипеде!» - описал Дмитрий Жуков свои впечатления от велопутешествий.
