Пскович отправится 30 апреля в путешествие во Владивосток на велосипеде

Пскович Дмитрий Жуков отправится 30 апреля в путешествие во Владивосток на велосипеде, сообщил он на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Псковский блогер-велосипедист выложил видео о том, как собирается проехать маршрут от Пскова до Владивостока. Он рассказал о своем снаряжении и инструментах, которые необходимы ему на длинный маршрут, например, три power-bank. Также в видео Дмитрий Жуков поделился с подписчиками, как планирует мыться, спать и есть во время путешествия.

Дмитрий Жуков - опытный велосипедист на длинные дистанции. На странице в социальной сети «ВКонтакте» «Велик и рюкзак», где он рассказывает и показывает свои путешествия, у него более 2,5 тысячи подписчиков.

Блогер уже совершал длительные путешествия, например, в 2024 году он был в пути 74 часа и проехал более 10 тысяч километров, а в 2022 году он проехал вокруг Псковской области за 15 дней более 1,5 тысячи километров.