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Туризм

Сделать из гостиницы «Октябрьская» отель №1 намерена ГК «ЛУГ»

28.05.2019 18:02|ПсковКомментариев: 1

Сделать из гостиницы «Октябрьская» отель №1 намерена ГК «ЛУГ». Об этом сообщил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове директор группы компаний, депутат Псковского областного Собрания Ян Лузин.

«Изначально мы хотели максимально форсировать события и превратить эту гостиницу в отель №1, потому что и локация, и внешний вид позволяют иметь такие амбиции. Но с учетом того, что 2019 год - год ганзейский, и по итогам консультаций с руководством области, было решено пока гостиницу не закрывать», - пояснил он, добавив, что в этом году планируется согласовать всю проектную документацию, а затем выполнить полную реконструкцию гостиницы.

«Надеюсь, это будет отель №1 не только с точки зрения места расположения, но и с точки зрения комфорта. Мы приобретали этот объект не для того, чтобы просто владеть им и пользоваться, а для того, чтобы провести его реконструкцию и гордиться. Поток туристов в Псковскую область растет, иии и нам кажется интересной задача обеспечить этому потенциально растущему турпотоку комфорт проживания, дополнительные услуги в виде ресторанов, хорошего SPA и целого набора услуг. Это, конечно, долго окупаемый проект, но если такие проекты реализовывать, то ими можно гордиться. Поэтому нам это интересно», - заключил Ян Лузин.

Теги: #туризм #эхо москвы в пскове #Эхономика
Источник: Псковская Лента Новостей
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