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Туристический слет профсоюза госслужащих проходит в Алоли

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На профсоюзной базе «Алоль» проходит туристический слет членов профсоюза работников государственных учреждений и обслуживания, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профсоюзов.

Фото: Псковский облсовпроф

Турслет собрал боле 50 участников, которые проведут выходные на свежем воздухе. Сегодня участники в первой половине дня открыли турслет и погрузились в командную тематическую игру.

Отмечается, что это уже третий туристический слет, организованный председателем Псковской областной организации профсоюза работников государственных учреждений и обслуживания. На первый турслет приехало 20 участников, на второй - 40, а на сегодняшнее мероприятие поступило 62 заявки.

«В эти выходные у нас проходят сразу два мероприятия - туристический слет и турнир по велоспорту. В следующие выходные члены профсоюзов смогут выйти на воду на лодке Дракон. Профсоюзы за активный и здоровый образ жизни!» – подчеркнул Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.

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