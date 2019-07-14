Туризм

Более тысячи российских школьников посетят Псковскую область в рамках программы «Моя Россия»

Псковскую область посетят 1,1 тыс школьников из разных регионов России. Экскурсии пройдут с сентября по ноябрь 2019 года по культурно-просветительской программе «Моя Россия», которая реализуется в рамках национального проекта «Культура». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В этом году впервые в регион приедут учащиеся образовательных организаций из Сибирского, Приволжского, Уральского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также из города Севастополя. Для детей разработан 4-дневный маршрут «Духовные истоки», в который вошли наиболее известные памятники истории и объекты культурного наследия Пскова, Изборска, Печор. Впервые в программу пребывания также включено посещение Государственного музея-заповедника А.С.Пушкина «Михайловское».

Впервые регион принимал детей в рамках Национальной программы «Моя Россия» в 2016 году. С сентября по ноябрь по туристскому маршруту проехали более 600 школьников.

В прошлом году в Псковской области в рамках программы был представлен маршрут, связанный с именем Александра Невского, в реализации которого приняли участие почти 1,5 тыс школьников из различных регионов Российской Федерации.

Культурно-просветительская программа для школьников «Моя Россия» реализуется Министерством культуры РФ с целью популяризации культурного наследия народов России и приобщения молодежи к культуре и истории нашей страны. Финансирование расходов, связанных с пребыванием учащихся и сопровождающих, производится за счет средств федерального бюджета.

Партнером программы выступает Российский союз туриндустрии (Некоммерческое партнерство «Межрегиональный союз туроператоров»).