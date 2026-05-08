Гастрофестиваль «Моя еда» в Пскове состоится 23 мая и раскроет традиции народов РФ

Гастрофестиваль «Моя еда» вновь состоится в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области, 23 мая с 12.00 в парке Строителей будет настоящий праздник культурного и кулинарного многообразия страны. Приглашают всех гурманов, ценителей традиционной кухни и любознательных гостей.

«В Год единства народов России мы с особым вниманием обращаемся к кулинарным традициям коренных народов нашей страны. Гастрофестиваль — это возможность прикоснуться к традициям, узнать истории блюд и почувствовать, как многонациональная культура России объединяет нас за одним большим столом», - рассказали в ТКД.

Генеральный партнер - «Лемана ПРО». Вход свободный.