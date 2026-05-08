Россияне стали предпочитать путешествовать на майские праздники рядом с домом

Российские туристы в 2026 году стали предпочитать бюджетные направления, куда можно легко добраться, в том числе на личном автомобиле. Об этом сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) со ссылкой на экспертов отрасли.

«В связи с тем, что в этом году праздничные выходные непродолжительные, а в работе аэропортов случаются перебои, отмены рейсов, у россиян вырос интерес к ближайшим локациям в своем и соседнем регионе, куда можно добраться наземным транспортом, в частности, на личном автомобиле. Так, у москвичей спрос сместился на бюджетные загородные отели, базы отдыха Калужской, Тульской, Тверской области», - рассказали в пресс-службе туроператора «Алеан».

Что касается южных направлений, в 2026 году Анапа на майские праздники пользовалась большим спросом, чем Сочи - их доли в структуре бронирований в Краснодарском крае составили 46% и 35% соответственно. Эти данные подтверждает и «Мультитур». «Анапа в этом году укрепила позицию лидера, в первую очередь за счет большого выбора отелей "все включено" и выгодных цен. Сочи заметно просел, причин несколько. Одна из основных: высокие цены на размещение, авиа- и железнодорожные билеты», - пояснили в компании.

В пресс-службе туроператора Corona Travel отметили, что туристы стали более чувствительными к цене. Они чаще выбирают оптимальный баланс стоимости и впечатлений, что формирует новую структуру спроса на рынке. По данным компании, лидерами спроса среди зарубежных направлений в этом году стали Вьетнам и Китай. «Эти страны предлагают оптимальное соотношение цены и качества - отели разных категорий, развитую инфраструктуру и конкурентную стоимость перелета», - заметили в пресс-службе.

«Алеан» фиксирует рост интереса к Узбекистану, Грузии и Армении. Спрос на экскурсионные туры и проживание там вырос за год в пределах 25%. «На фоне ситуации на Ближнем Востоке туристы переориентируются на знакомые безвизовые направления с хорошей полетной программой, куда удобно добираться без пересадок», - объяснили в компании.

По данным опрошенных туроператоров, стоимость отдыха в России и за рубежом в период майских праздников 2026 года выросла в среднем на 5-15% по сравнению с прошлым годом, пишет ТАСС.