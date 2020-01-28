Туризм

Иностранцам начнут выдавать российские визы на полгода

Иностранцам, получившим туристическую визу, разрешат гостить в России в течение шести месяцев. Саму же визу они смогут оформить на основании брони отеля или гостиницы.

Законопроект, содержащий такие правила, по поручению правительства разрабатывает МИД РФ. Как сообщили «Известиям» в ведомстве, это повысит привлекательность страны и позитивно скажется на развитии туризма.

В МИДе отметили, что действующее законодательство предусматривает выдачу такой визы исключительно при наличии подтверждения о приеме организацией, сведения о которой содержатся в едином федеральном реестре туроператоров.

В министерстве подчеркнули, что ведомство во взаимодействии с профильными органами власти последовательно принимает ряд мер по повышению привлекательности России в качестве важного туристского направления, а законопроект лишь одна из них.

Инициативу поддерживают фракции «Единой России», «Справедливой России» и ЛДПР, а вот в КПРФ рекомендуют заняться развитием внутреннего туризма.

Эксперты оценивают законопроект позитивно. По их мнению, любая либерализация въезда в РФ увеличивает приток путешественников на 10–30%.