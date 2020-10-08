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Эксперты рассказали, как сэкономить при покупке билетов на поезд

11.10.2020 13:55|ПсковКомментариев: 0

Эксперты онлайн-сервиса Туту.ру рассказали, как приобретать железнодорожные билеты с максимальной выгодой, сообщает РИА Новости.

В купейном вагоне стоимость проезда на верхней полке ниже на несколько сотен рублей и такие места чаще участвуют в распродажах и акциях. Отправляясь в поездку с ребенком до 10 лет, нижнее место лучше оформлять на него, а верхнее на себя - так будет выгоднее.

В сидячих вагонах можно сэкономить, покупая откидное кресло. Такая опция есть в поезде «Ласточка». Правда, придется ехать рядом с туалетом и спиной к окну.

Поезда, отправляющиеся среди ночи или рано утром, обычно не слишком популярны у пассажиров, и можно сэкономить за счет низкого спроса. Самые дорогие билеты — с вечера пятницы и на все выходные. Выгоднее всего планировать поездку в дни с понедельника по четверг.

Стоимость билетов (кроме плацкартных) на большую часть поездов дальнего следования и скоростные не фиксированная и зависит от сезона, дня недели и количества проданных мест.

На популярные даты цена проезда будет со временем увеличиваться. Если спрос низкий, то она может остаться на уровне первого дня продаж.

Билеты на пиковые периоды (выходные и праздничные дни, школьные каникулы и летние месяцы) выгоднее покупать в первые дни или даже часы старта продаж (за 60 – 90 суток до отправления поезда).

Некоторые поезда не участвуют в программе динамического ценообразования, и стоимость проезда в них зависит от сезонных коэффициентов. Весной и осенью билеты будут дешевле, чем летом или на Новый год. Следует заранее проверить какой коэффициент действует в даты поездки: может быть выгоднее перенести ее на пару дней.

Если у пассажиров есть уверенность, что поездка состоится, то можно оплатить билеты по невозвратным тарифам. Это позволит сэкономить до 20 процентов от их стандартной стоимости.

Однако такие билеты могут продаваться только в одном вагоне поезда, нужно искать специальные отметки об этом на сайтах бронирования. Такая опция есть в сидячих вагонах, купе, СВ и люкс. А в плацкартах и общих вагонах невозвратных билетов не бывает.

Важно знать, что в некоторых случаях пассажир может вернуть деньги за проездной документ, купленный по невозвратному тарифу. К примеру, если поезд был отменен, произошла длительная задержка или купленное место было занято. Болезнь и смерть путешественника или его близкого родственника – тоже повод получить компенсацию за несостоявшийся тур.

Билеты на поезда, которые идут по новым маршрутам, первые несколько недель могут продаваться со скидкой до 50 процентов. Так перевозчик стремится привлечь внимание пассажиров к этим направлениям.

Теги: #туризм #Цены #поезд #пассажирские перевозки
Источник: Псковская Лента Новостей
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