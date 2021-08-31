Туризм

Почти сорок тысяч детей приняли в «Михайловском» этим летом

39 749 детей и подростков побывали в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» с родителями или старшими товарищами этим летом, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении. Это чуть больше одной пятой (21,6%) от общего туристического потока, который в июне, июле и августе нынешнего года, как отметили в музее, оказался довольно интенсивным.

«По опыту прошлых лет, доля школьников в общем числе посетителей серьезно увеличится уже в ближайшее время, в конце сентября — начале октября», - отметили в музее.

Именно в эти дни группы учащихся средних и старших классов приедут в «Михайловское», во-первых, на воспетую Пушкиным «золотую осень» и, во-вторых, на гастроли санкт-петербургского театра «Пушкинская школа», в репертуаре которого много спектаклей по произведениям из школьной программы по русской литературе, заметили в музее.

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Напомним, что для детей до 16 лет, вне зависимости от того, гражданами какой страны они являются, вход в музеи Пушкинского заповедника остается бесплатным. Ряд других услуг посетители в возрасте от 14 до 22 лет могут оплатить «Пушкинской картой». На сегодня в этом списке экскурсии по музеям-усадьбам «Михайловское», «Тригорское» «Петровское», «Пушкинская деревня», «Мельница в деревне Бугрово», квест-игра «Три версты по заповеднику. Пешком или на велосипеде» и выставки «Завтра была война…», «Хранители Михайловского», «Эпистолярный монолог. А. С. Пушкин и Н. Н. Гончарова», «Из истории создания драмы «Борис Годунов», «Шестнадцать лабиринтов Владимира Набокова». В музее особо подчеркнули, что этот список далее будет только расширяться, а следить за его обновлениями можно на официальном сайте «Михайловского».