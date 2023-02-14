Туризм

Около 400 тысяч туристов привлекут проекты от Минсельхоза России

Около 400 тысяч туристов привлекут проекты агротуризма от Минсельхоза РФ. В ведомстве считают, что в ближайшие годы будет расти потребительский спрос на интересные агротуристические маршруты.

Сельхозпроизводители видят в этом направлении возможность увеличить свои доходы и получить дополнительный канал продукции. С 2022 года Минсельхоз РФ предоставляет гранты по таким проектам. Министерство выделяет до 10 миллионов рублей на создание и благоустройство объектов, в которых смогут остановиться туристы, пишет RuNews24.

В этом году гранты получат 73 проекта в 51 регионе России. Общий объём финансирования увеличен до 500 миллионов рублей. При этом грантополучатели в 2023 году собираются создать в сёлах порядка 350 новых рабочих мест.