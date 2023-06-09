Туризм

Национальные маршруты Псковской области презентовали на ВДНХ

Национальные маршруты Псковской области презентовали на ВДНХ на главной сцене фестиваля «Путешествуй». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по туризму региона.

Фото здесь и далее: комитет по туризму Псковской области

Выступления проходили в необычном формате «печа - куча»: за 400 секунд необходимо было продемонстрировать 20 слайдов с презентацией по 20 секунд на каждый.

В Псковской области два маршрута имеют статус «национальный туристический маршрут»: «Александр Невский - имя России» и «С грохотом по фермам или глаза страшатся, руки делают».

«Для жителей других федеральных округов Псковская область ещё неизведанный край для путешествий, поэтому многие с интересом слушали и в конце презентации попросили контакы псковских туроператоров», – добавили в профильном комитете.