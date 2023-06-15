Туризм

Псков вошел в десятку популярных направлений для наблюдения за облаками летом

День наблюдения за облаками празднуют 19 июня. Этот праздник отмечается во многих странах - и даже профессиональными метеорологами.

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ проанализировал статистические сведения о городах с самым чистым воздухом и данные туристических заявок, определил самые популярные направления для наблюдения за облаками летом 2023 года. На первом месте - Севастополь в Крыму. На втором - Кисловодск, Ставропольский край. А на третьем - Красная Поляна, Краснодарский край.

Десять самых популярных направлений для наблюдения за облаками летом: