Туризм

Итоги летнего турсезона подвел министр Решетников в правительстве Псковской области

Совещание о предварительных итогах летнего туристического сезона в России под председательством министра экономического развития РФ Максима Решетникова состоялось в режиме видео-конференц-связи с субъектами РФ в ситуационном центре правительства Псковской области 29 сентября, передает корреспондент «МК в Пскове».

Фото: «МК в Пскове»

Так, россияне этим летом совершили на 5 млн туристических поездок больше, чем в прошлом сезоне. Лидером по количеству туристов стала Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край. По словам Максима Решетникова, продемонстрировала рост количества туристов в 7 раз и Республика Дагестан.

«Это объясняется и увеличением числа рейсов в республику, и легализацией номерного фонда. Высокую динамику также показали Республики Алтай, Адыгея, а также Магаданская и Ленинградская области. Там турпоездки выросли более чем в два раза по сравнению с прошлым годом», - отметил министр.

Максим Решетников также заострил внимание на том, что рост популярности поездок по России показывают и опросы ВЦИОМ - в этом году более трети опрошенных оценили изменения условий отдыха в стране в положительную сторону. Такую точку зрения населения министр Минэкономразвития назвал «главным показателем». Более того, в два раза увеличилось число респондентов, которые высоко оценили качество сервиса (с 7% до 14%).

«Разумеется, ещё есть, куда двигаться, но в то же время такой прирост важен. Это говорит о том, что растёт не только количество, но и качество (туристических услуг – ред.). Очевидно, что спрос на такие поездки будет расти», - отметил Максим Решетников.

Кроме того, поставлена задача нарастить число турпоездок до 140 млн к 2030 году. «Для этого нужно наращивать в первую очередь предложения. И стоят задачи по расширению номерного фонда, по формированию новых ночек притяжения и по повышению транспортной доступности», - подчеркнул министр.

Максим Решетников заострил внимание на том, что уже сейчас на территории России насчитывается более миллиона номерного фонда. Среднегодовая его загрузка составляет около 39%.

«С учётом новых точек притяжения, развития круглогодичной инфраструктуры, мы рассчитываем, что к 2030 году гостиницы примут ещё дополнительно 21 млн туристов. Это должно привести к повышению уровня загрузки отелей», - поделился максим Решетников.

Он также подчеркнул, что в то же время для реализации всего потенциала и реализации цифры в 140 млн, необходимо создать ещё 238 тысяч номеров. Для этого в РФ продолжают субсидировать строительство модульных гостиниц.

«Весной мы довели регионам 8 миллиардов на создание 6 тысяч номеров, но заявок было гораздо больше. Поэтому президент поручил выделить на программу ещё 10 миллиардов рублей. В рамках второго этапа поддержку получат ещё 433 проекта, это 8 тысяч номеров», - отметил министр Минэкономразвития, заверив, что соответствующая информация уже доведена до регионов.

В совещании приняли участие заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева и председатель регионального комитета по туризму Марина Егорова.