Туризм

Псковская область вошла в число популярных туристических регионов Северо-Запада

В этом году Псковская область вышла на третье место среди регионов СЗФО по привлекательности для туристов со всей страны после Санкт-Петербурга и Карелии. При этом больше всего в Псковский регион едут москвичи, петербуржцы и тверичане, выяснили эксперты МегаФона на основе анализа обезличенных данных абонентов.

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По общему количеству принятых туристов по-прежнему лидирует Краснодарский край. Второе место занимает Москва, а замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург. В пятерку самых популярных регионов также вошли Дагестан и Татарстан, сообщили Псковской Ленте Новосте в МегаФоне.

При этом лидером роста минувшего летнего сезона стала Мурманская область, которую в летние месяцы посетили на 39% больше россиян, чем за аналогичный период прошлого года. Следом в рейтинге идут Амурская область и Дагестан (+17%). По 16% прибавили Забайкальский край и Калининградская область. Главными точками притяжения на карте страны стали космодром Восточный, Сулакский каньон и бархан Сарыкум в Дагестане, город-курорт Зеленоградск в Калининградской области.

Псковская область также пользовалась популярностью среди россиян. В этом году в наш регион приехало более 60 тысяч путешественников. Помимо гостей из двух столиц активнее других полюбоваться архитектурными достопримечательностями наведывались жители Твери, Архангельска , Мурманска. Карелии и Смоленска.

Регионами с наиболее активно путешествующими жителями по итогам лета стали Москва (снижение на 2% год к году), Санкт-Петербург (+2%), и Самара (+5%): их жители посещали другие части страны чаще всего. В топ-5 также вошли туристы из Югры (+5,5%) и Башкирии (+7%).

Наиболее активно ездят по стране жители Псковской области в возрасте 31-45 лет, на них приходится больше половины всех поездок (43%). Еще порядка 28% любителей внутреннего туризма — это россияне группы 51+. В путешествиях по России россияне тратят на 10% больше интернет-трафика, чем в домашнем регионе.