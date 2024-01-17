Туризм

Более 1700 профсоюзных путевок в санатории Псковской области реализовали в 2023 году

1734 профсоюзных путевки получили члены профсоюзов в санатории Псковской области в прошедшем 2023 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Наибольшим успехом пользовался, традиционно, санаторий «Хилово», в него реализовано 1366 профсоюзных путевок. Остальные путевки практически поровну поделили между собой профсоюзные здравницы «Черёха» и «Голубые озёра».

«Спрос на профсоюзный отдых и оздоровление в наших санаториях как всегда высокий. Нужно отметить, что в 2023 году количество реализованных путевок для членов профсоюзов выросло. Нашим санаториям такая социальная нагрузка по силам. В перспективе мы будем стараться увеличивать количество различных льготных программ для членов профсоюзов», - прокомментировал результаты оздоровительной программы председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.