Туризм

Турпоток в Россию из-за границы вырос в полтора раза за год

По итогам 2023 года Россию посетило в полтора раза больше иностранных туристов, чем годом ранее, рассказали в туристических компаниях. Так, в гостиничной сети Cosmos Hotel Group сообщили об увеличении зарубежного турпотока на 20–40% в зависимости от направления, а в туроператоре «Арт-Тур» — на 50%. Преимущественно иностранные гости посещали Москву и Петербург, но заметно вырос и интерес к русскому Северу, пишут «Известия».

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Начиная с середины прошлого года Мурманская область приняла на 40% больше, иностранных гостей, чем годом ранее. С ноября по март здесь высокий туристический сезон: иностранцы хотят увидеть северное сияние, Териберку, китов в открытом море, покататься на собачьих упряжках», — пояснили «Известиям» в Cosmos Hotel Group.

Там добавили, что чаще всего в Россию приезжали гости из Китая и стран Юго-Восточной Азии. В «Арт-Тур» среди лидеров также назвали путешественников из ОАЭ, Кувейта, Омана.

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«Объяснить это можно удобной логистикой: с Эмиратами у нас много прямых рейсов, в один лишь Дубай летает по 20 самолетов в день. Местным жителям и экспатам интересно посмотреть Россию — причем зимой даже больше, чем летом, поскольку многие никогда не видели снега», — рассказал «Известиям» гендиректор туроператора Дмитрий Арутюнов.

По его словам, путешественников из жарких стран не испугали даже рекордные январские морозы в этом году.