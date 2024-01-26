Общество

Китайские музыканты посетили Псковский кремль

Китайским музыкантам устроили экскурсию на территории Псковского кремля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Экскурсанты прошлись с музейным гидом по ансамблю Псковского кремля, послушали рассказ об основании города и его крепости, о вечевом строе Пскова, о застройке средневекового Крома.

Напомним, 29 января в 16:00 в Музейном комплексе «Двор Постникова» состоится концерт музыкантов из Китая.

«Приглашаем услышать потрясающую музыку в исполнении молодых музыкантов в пространстве выставки работ художницы из Китая Ван Сюлин в купеческих палат XVII века», - отметили в музее.

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Мероприятие бесплатное. Количество мест ограничено. Запись по телефону: +78112292259.