Туризм

Банки РФ начали в тестовом режиме выпускать платежные карты для иностранных туристов

Российские банки начали формировать финансовый продукт для иностранцев и в тестовом режиме выпускают платежные карты для иностранных туристов. Об этом сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

«Сейчас ведем активную работу с заинтересованными банками. Банки начинают формировать финансовый продукт для иностранцев и уже делают первые тестовые, пилотные запуски карты туриста», - сказал он в ходе стратегической сессии Российского союза туриндустрии (РСТ) по въездному туризму.

В ноябре 2023 года заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков сообщил, что платежная карта для иностранных туристов может быть запущена в России в начале 2024 года. Замминистра напомнил, что сейчас иностранцы не могут рассчитаться в России банковскими картами и забронировать отель, пишет ТАСС.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил заинтересованным ведомствам проработать создание в России платежной карты туриста для иностранных путешественников. По его словам, это стимулирует туристический поток в регионах России, интерес к которым традиционно проявляли гости из других стран.