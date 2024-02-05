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Туризм

Россияне в 2023 году стали вторыми по числу туристов в Египте

20.02.2024 07:35|ПсковКомментариев: 0

Порядка 1,5 миллиона россиян посетили Египет в 2023 году, они стали вторыми по числу иностранных туристов в стране по итогам прошлого года, заявил министр туризма и древностей Египта Ахмед Иса.

Ранее Иса сообщал, что рекордные 14,9 миллиона туристов посетили Египет в 2023 году.

«С точки зрения цифр россияне в 2023 году заняли второе место среди туристов в Египте - 1,5 миллиона», - сказал Иса РИА Новости, выразив надежду, что число российских туристов в Египте вырастет в 2024 году.

Министр отметил, что власти страны создают программы для совместного маркетинга, которые доступны как египетским туристическим компаниям, так и иностранным, включая российские.

Ранее заместитель министра туризма страны Гада Шаляби заявила, что Египет намерен достичь отметки в 30 миллионов туристов в 2028 году.

Туризм является одним из главных источников поступления валюты в казну Египта. Власти страны в сентябре 2022 года заявили, что рассчитывают увеличить прибыль от сферы туризма до 30 миллиардов долларов в год.

Источник: Псковская Лента Новостей
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