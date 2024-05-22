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Туризм

Первый авиарейс Псков — Махачкала отправится 27 июня

04.06.2024 15:26|ПсковКомментариев: 2

Первый авиарейс Псков - Махачкала отправится 27 июня. Об том сообщила президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «АСТУР», член общественного совета при комитете по туризму Псковской области Гелена Самохвалова на круглом столе в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 4 июня.

«Полетная программа развивается. Прекрасная новость: 27 июня взлетает Псков - Махачкала. Уже полетела Махачкала - Минск. С Минском у нас было авиасообщение. Надеюсь, возродится сообщение, но зато пошел поезд», - сказала Гелена Самохвалова.

Она отметила, что туроператоры прорабатывают новые межрегиональные туристические программы, которые будут базироваться на логистике.

Теги: #туризм
Источник: Псковская Лента Новостей
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