По горам, морям и замкам: новый маршрут, который удивит туристов в этом году

Куда поехать отдыхать? Этим вопросом задаются, пожалуй, почти все псковичи. В последние годы путешественникам приходится подстраиваться под новые реалии: отмена виз, резкое подорожание туров, закрытое небо. Туроператоры не теряются и оперативно перестраивают работу, выбирая альтернативные направления. Президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «Астур», директор туристической фирмы «София» Гелена Самохвалова рассказала, как за неделю можно увидеть древние замки Белоруссии, теплое море и величественные горы Дагестана, а также, какой маршрут может объединить это в одно незабываемое путешествие.
Фото: avetismk.ru
Псковичам, которые уже сейчас планируют отпуск, Гелена Самохвалова советует обратить внимание именно на Беларусь и Дагестан. Республики стали популярными направлениями у жителей Псковской области, когда выезжать за границу стало сложно и дорого. При этом они могут вполне составить конкуренцию Прибалтике, Краснодарскому краю и Крыму.
Западная Белоруссия – это территория бывшей Польши, практически аналог Прибалтики, по которой скучают псковичи. У неё интересная история, во многом не связанная с Россией, поэтому здесь большое количество типично европейских достопримечательностей. Например, уютные узкие улочки с мощёными тротуарами и небольшими домами.
Фото: wikipedia.org
А еще Беларусь неспроста называют страной замков: на её территории в разные времена находились 150 дворцов, крепостей и других укреплённых объектов. Поэтому туристы всегда найдут, что посмотреть. Кроме того, здесь можно отдохнуть с пользой в санаториях – поправить здоровье, а заодно познакомиться со страной.
Дагестан – это страна гор. Как направление для путешествий стал популярен совсем недавно, в республике продолжают развивать туристическую инфраструктуру и совершенствовать сервис. Здесь можно найти все виды отдыха – пляжный (на Каспийском море) и горный. О том, что Дагестан действительно востребован у россиян, говорят цифры: только в 2023 году количество туристов выросло на 2 млн человек по сравнению с позапрошлым годом.
По словам Гелены Самохваловой, теперь Дагестан по ценовой политике стал даже доступнее Сочи, поэтому его часто выбирают для отдыха с семьей. Однако она предупреждает: нужно продумывать все до мелочей, чтобы отдых действительно принес наслаждение и яркие эмоции.
В туристической фирме «София» предлагают разные виды отдыха. Например, псковичи часто выбирают тур «Каспийская Ривьера» – это отдых на море с дополнительной возможностью приобретать экскурсии прямо там. Также выбирают поездки в Дагестан на выходные, джип-туры, а также санаторно-курортное лечение, так как в Южном Дагестане есть санаторий с серо-водородными ваннами.
Актуальность этих двух направлений, развитие транспортной доступности сподвигло туроператоров Псковской области на разработку нового кругового маршрута «Минск – Псков – МинВоды - Махачкала», который позволит туристам увидеть за короткое время красоты республик и Ставропольского края, а путешественникам из других городов познакомиться с древней историей и достопримечательностями Псковщины.
Реализовать подобный маршрут стало возможным благодаря развитию транспортной доступности. Так, в середине лета 2023 года открылся рейс «Минск – Псков - Минск».
«Пока рано говорить о том, возобновится ли авиарейс в этом году, но у нас разработаны комфортные наземные маршруты, в том числе, железнодорожный. В мае до Минска можно доехать поездом без пересадок», - пояснила Гелена Самохвалова.
Кроме того, в этом году запланирован запуск авиарейса «Псков – Махачкала - Псков», который анонсировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников (пока до в Дагестан псковичи летают из Санкт-Петербурга).
Директор туристической фирмы «София» отмечает: залог качественного отдыха путешественников – это предварительно проделанная большая работа турфирмы. Прежде, чем формировать маршруты, турагентства сами знакомятся с достопримечательностями городов, изучают сервис, инфраструктуру, гостиницы и базы отдыха. Лучшее из увиденного они и предлагают путешественникам. Дагестан и Беларусь, по мнению Гелены Самохваловой, носят большой потенциал для развития туристической сферы, а новые авиарейсы позволят увеличить турпоток и повысить уровень комфорта путешествий.
Президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «Астур» пояснила, что сейчас ожидается точное расписание рейса, и тогда можно будет вплотную заняться организацией маршрута.
«Предполагается, что туристы из Минска прилетают в Псков, наслаждаются красотами региона в течение 2-3 дней, затем могут улететь в Минеральные Воды, куда из Пскова летает прямой самолет, там побывают в Ессентуках или Пятигорске, а затем поедут наслаждаться красотами Кавказа, и уже оттуда смогут снова улететь в Минск. Так же, с небольшими изменениями, могут путешествовать и псковские туристы», - поделилась Гелена Самохвалова планами.
Удобство подобного кругового маршрута заключается в его универсальности, пояснила она. То есть человек может выбрать, с какого города начинать путешествовать, и каким заканчивать.
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2024 год, возможно, положит начало новому витку развития туристической отрасли Псковской области и увеличению потока путешественников.
Ирина Каплан
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