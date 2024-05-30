РЖД спустя 10 лет возобновляет сообщение между Псковской областью и Белоруссией

С 5 июня ОАО «Российские железные дороги» совместно с АО «СЗППК» запускает пассажирское сообщение в белорусский город Алёща из Великих Лук и Новосокольников Псковской области по упрощенной процедуре пограничного контроля. Такое решение принято по договоренности с правительством Псковской области и Белорусской железной дорогой, сообщили Псковской Ленте Новостей в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».
Фото: служба корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД»
Напомним, сообщение по данным маршрутам было приостановлено десять лет назад, в 2014 году. Теперь поезда приграничного пригородного (регионального) железнодорожного сообщения будут курсировать один раз в неделю (по средам) по следующему расписанию:
Перевозка пассажиров будет организована рельсовым автобусом РА-2 (024). Время в пути составит от 2 часов 39 минут до 3 часов. На станции Алеща поезда будут удобно состыкованы для пересадки на пригородный поезд в Полоцк Белорусской железной дороги, а из Полоцка пассажиры смогут доехать до любой точки Республики Беларусь.
Остановки по маршруту Великие Луки – Алеща – Великие Луки: 314 км, 321 км, 323 км, Чернозем, 336 км,344 км, Опухлики, 355 км, 357 км, Невель-1, 376 км, Новохованск, Железница, 399 км, Молокоедово, Клястица.
Остановки по маршруту Новосокольники – Алеща – Новосокольники: Власье, 439 км, Изоча, 447 км, 451 км, 453 км, 454 км, Каратай, Горушки, Невель-1, 376 км, Новохованск, Железница, 399 км, Молокоедово, Клястица.
С территории Российской Федерации далее пограничной станции Клястица или при следовании с территории Республики Беларусь при наличии:
Пассажир обязан предъявлять документы также по требованию сотрудников пограничных органов. В случае отсутствия указанных документов (при следовании с территории Российской Федерации) проезд далее пограничной станции Клястица, а также при следовании с территории Республики Беларусь на территорию Российской Федерации запрещен.