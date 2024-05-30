Общество

РЖД спустя 10 лет возобновляет сообщение между Псковской областью и Белоруссией

С 5 июня ОАО «Российские железные дороги» совместно с АО «СЗППК» запускает пассажирское сообщение в белорусский город Алёща из Великих Лук и Новосокольников Псковской области по упрощенной процедуре пограничного контроля. Такое решение принято по договоренности с правительством Псковской области и Белорусской железной дорогой, сообщили Псковской Ленте Новостей в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

Фото: служба корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД»

Напомним, сообщение по данным маршрутам было приостановлено десять лет назад, в 2014 году. Теперь поезда приграничного пригородного (регионального) железнодорожного сообщения будут курсировать один раз в неделю (по средам) по следующему расписанию:

№6655 Великие Луки – Алёща отправлением со станции Великие Луки в 6:57, прибытием на станцию Алёща в 9:57;

№6656 Алёща – Новосокольники отправлением со станции Алёща в 10:07, прибытием на станцию Новосокольники в 12:46;

№6657 Новосокольники – Алёща отправлением со станции Новосокольники в 12:55, прибытием на станцию Алёща в 15:44;

№6658 Алёща – Великие Луки отправлением со станции Алёща в 15:54, прибытием на станцию Великие Луки в 18:48.

Перевозка пассажиров будет организована рельсовым автобусом РА-2 (024). Время в пути составит от 2 часов 39 минут до 3 часов. На станции Алеща поезда будут удобно состыкованы для пересадки на пригородный поезд в Полоцк Белорусской железной дороги, а из Полоцка пассажиры смогут доехать до любой точки Республики Беларусь.

Остановки по маршруту Великие Луки – Алеща – Великие Луки: 314 км, 321 км, 323 км, Чернозем, 336 км,344 км, Опухлики, 355 км, 357 км, Невель-1, 376 км, Новохованск, Железница, 399 км, Молокоедово, Клястица.

Остановки по маршруту Новосокольники – Алеща – Новосокольники: Власье, 439 км, Изоча, 447 км, 451 км, 453 км, 454 км, Каратай, Горушки, Невель-1, 376 км, Новохованск, Железница, 399 км, Молокоедово, Клястица.

С территории Российской Федерации далее пограничной станции Клястица или при следовании с территории Республики Беларусь при наличии:

паспорта гражданина Российской Федерации;

дипломатического паспорта гражданина Российской Федерации;

служебного паспорта гражданина Российской Федерации;

свидетельства о рождении для несовершеннолетнего лица, не достигшего 14 лет;

паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации до окончания срока его действия (до даты, указанной в паспорте);

паспорта гражданина Республики Беларусь, свидетельства о рождении для несовершеннолетнего лица, не достигшего 14 лет;

дипломатического паспорта гражданина Республики Беларусь;

служебного паспорта гражданина Республики Беларусь;

проездного документа Республики Беларусь;

биометрического паспорта гражданина Республики Беларусь;

биометрического дипломатического паспорта гражданина Республики Беларусь;

биометрического служебного паспорта Республики Беларусь;

биометрического проездного документа Республики Беларусь;

проездного документа;

национального удостоверения личности моряка Республики Беларусь (при наличии судовой роли или выписки из нее);

свидетельства на возвращение в Республику Беларусь (только для въезда в Республику Беларусь - при утрате вышеизложенных документов).

Пассажир обязан предъявлять документы также по требованию сотрудников пограничных органов. В случае отсутствия указанных документов (при следовании с территории Российской Федерации) проезд далее пограничной станции Клястица, а также при следовании с территории Республики Беларусь на территорию Российской Федерации запрещен.