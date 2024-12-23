Туризм

В России утвердили ГОСТ по научно-популярному туризму

ГОСТ по научно-популярному туризму утвержден в России, документ вступит в силу с 1 апреля 2025 года, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

«Утверждение ГОСТа станет ориентиром, направленным на повышение качества в сфере научно-популярного туризма. Стандарт разработан Минобрнауки России совместно с Российским государственным университетом туризма и сервиса», - говорится в сообщении.

По словам Чернышенко, благодаря одной из инициатив – «Научно-популярный туризм» – все больше объектов исследовательской инфраструктуры становятся доступными для жителей России. «В прошлом году экскурсионный поток научно-популярной направленности составил свыше 2 миллионов человек, включая школьников и студентов», – сказал вице-премьер.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков отметил, что в рамках Десятилетия науки и технологий уже разработано 76 маршрутов в 24 регионах России.

Новый документ утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), пишет РИА Новости.

«Стандарт содержит набор терминов и определений в сфере научно-популярного туризма, определяет перечень услуг научно-популярного туризма, а также требования к проектированию и оказанию услуг научно-популярного туризма», – рассказал руководитель Росстандарта Антон Шалаев.