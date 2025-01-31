Туризм

«Эхономика»: Николай Загоруй о перспективах развития ресторанно-гостиничного бизнеса на примере проекта «Квартал Мейера». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Эхономика», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 4 февраля. Гость студии - генеральный директор «Северо-Западной инвестиционной компании» Николай Загоруй.

Ведущий Константин Калиниченко поговорил с ним о предстоящем открытии нового гостиничного комплекса, который строится на улице Леона Поземского на месте бывшей канатной фабрики Мейера. Проект реализуется в непростых условиях, и уже в этом году горожане и туристы получат объект принципиально нового для Пскова формата — «Квартал Мейера».

Когда он откроется? Что там будет располагаться, кроме отеля? Будет ли «Квартал Мейера» доступен для жителей города, или это будет закрытая территория? Как идет работа по подбору персонала? Самую свежую информацию об этом и не только радиослушатели смогли узнать «из первых уст».