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Туризм

Пскову нужен официальный портал с актуальной информацией о всех мероприятиях – Ирина Кухи

11.02.2025 13:51|ПсковКомментариев: 0

В Пскове нужен официальный туристический портал с актуальной информацией о мероприятиях. Такое мнение директор отеля «Покровский» Ирина Кухи высказала в беседе с корреспондентом ПЛН FM, отвечая на вопрос о том, чего не хватает Пскову для развития туризма. 

«Наш Псков – безумно красивый, классный город, здесь множество туристических маршрутов. В туристическом ключе, наверное, две беды у нас – не слишком удобно искать информацию. Хотелось бы единый сайт, где отражались бы все мероприятия, вся актуальная программа. Ведь мероприятия проводит не только город. Например, часто их проводят рестораны. Эти мероприятия достаточно интересные. Нужна площадка, чтобы эта информация могла отображаться своевременно и актуально», – сказала Ирина Кухи.

Она добавила, что второй актуальной проблемой в Пскове стала ситуация с городскими туалетами, так как для этих целей туристам приходиться искать ближайшее кафе или ресторан. 

Теги: #туризм
Источник: Псковская Лента Новостей
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