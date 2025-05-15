Туризм

Армен Мнацаканян: Рынок экскурсионных услуг требует жестких мер

Рынок оказания экскурсионных услуг требует жестких мер, так как от ненадлежащего качества этих услуг могут страдать как государственные учреждения культуры, так и туристы, которым могут предоставлять не до конца достоверную информацию. Таким мнением поделился депутат Псковского областного Собрания Армен Мнацаканян, комментируя в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей законодательную инициативу псковских депутатов, направленную на борьбу с рынком нелегальных экскурсоводов, которую 15 мая поддержал постоянный комитет ПАСЗР по культурной политике и туризму на заседании в Калининграде.

«По роду деятельности я когда-то имел отношение к культуре, поэтому могу сказать следующее: есть квалифицированные экскурсоводы, которые работают в штате заповедника или музея, проходят аттестации, владеют материалами, ведут экскурсии. А есть экскурсоводы, которые нигде не работают, но также проводят экскурсии. Экскурсии – это своего рода идеология. Какую идеологию несет такой экскурсовод для посетителей? Никому это не известно. Кто-то может говорить, что Пушкин спал в южной комнате, а кто-то будет говорить, что в северной комнате. Я считаю, что жесткость в вопросе с экскурсоводами – это правильно. Например, пусть они будут самозанятыми. Они на этом зарабатывают деньги. Я ничего не имею против, зарабатывайте, но тогда нужно хотя бы налоги отчислять. Поэтому, если хотят зарабатывать, ради Бога, зарегистрируйтесь и работайте», – сказал Армен Мнацаканян.

Депутат добавил, что при такой деятельности штатные экскурсоводы при учреждениях культуры Псковской области могут остаться без работы.

«Получается так, что штаты экскурсоводов, которые есть в учреждениях, в музеях или в наших заповедниках, остаются без дела, а те, кто со стороны, работают. Я это не поддерживаю. В том же Псково-Печерском монастыре, когда я приезжаю, визитки раздают: экскурсии, экскурсии, экскурсии. Эти люди должны быть аттестованы, должны получить некий допуск, что они владеют той или иной информацией, которую должны выдавать посетителям. Поэтому я "за" двумя руками, жесткость должна быть, порядок нужен на рынке экскурсоводов», – подчеркнул он.

Армен Мнацаканян предположил, что у подобного законопроекта будут как сторонники, так и недоброжелатели.

«Скорее всего, будет борьба в том плане, что очень много есть экскурсионных компаний, которые имеют своих экскурсоводов, но они незарегистрированные, неаттестованные. Поэтому, скорее всего, будет борьба жёсткая, но, я думаю, что рычаги воздействия найдут, чтобы они все были самозаняты. Тем более, они могут получать деньги даже от государственных организаций», – заключил парламентарий.

Напомним, с 1 марта текущего года вступила в силу норма, согласно которой оказывать экскурсионные услуги возможно только при условии прохождения аттестации. Вместе с тем законом не предусмотрено требование об обязательном трудоустройстве этих специалистов.

Смотрите также Псковским экскурсоводам с марта потребуется подтверждение уровня квалификации

Псковские депутаты предлагают чётко прописать в федеральном законе, что экскурсоводом, гидом либо гидом-переводчиком может выступать гражданин Российской Федерации, лично выполняющий трудовую функцию по сопровождению и ознакомлению туристов с объектами показа, либо являющийся индивидуальным предпринимателем или самозанятым.