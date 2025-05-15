Туризм

Правовой способ вывести из «серой» зоны деятельность экскурсоводов предложили региональные законодатели

Законодательную инициативу, направленную на борьбу с рынком нелегальных экскурсоводов, поддержал постоянный комитет ПАСЗР по культурной политике и туризму на заседании в Калининграде под председательством вице-спикера Виктора Остренко. Поправки в федеральное законодательство подготовило Псковское областное Собрание депутатов. Речь идёт о правовом регулировании деятельности экскурсоводов и гидов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: Псковское областное Собрание депутатов

С 1 марта текущего года вступила в силу норма, согласно которой оказывать экскурсионные услуги возможно только при условии прохождения аттестации. Вместе с тем, законом не предусмотрено требование об обязательном трудоустройстве этих специалистов. Анализ документов, представленных гидами и экскурсоводами для прохождения государственной аттестации, показал, что около 70% соискателей нигде не трудоустроены, при этом не имеют статуса индивидуального предпринимателя или самозанятого.

Виктор Остренко, представляя псковскую инициативу коллегам из законодательных органов Северо-Запада, подчеркнул, что одним из факторов, способствующим развитию рынка нелегальных экскурсоводов, является пробел в законодательстве, допускающий ситуацию, когда туристические фирмы не заключают договоры с экскурсоводами, не желая платить налоги. Музеи также отказывают официально трудоустраивать экскурсоводов. При этом физические лица–экскурсоводы также не предоставляют отчётности в налоговые органы.

«Получается, что аттестация экскурсоводов проводится, но из сферы государственного регулирования выпадает вопрос их трудоустройства – это требование при получении лицензии отсутствует. Мы предлагаем чётко прописать в федеральном законе, что экскурсоводом, гидом либо гидом-переводчиком может выступать гражданин Российской Федерации, лично выполняющий трудовую функцию по сопровождению и ознакомлению туристов с объектами показа, либо являющийся индивидуальным предпринимателем или самозанятым», - аргументировал необходимость совершенствования правового регулирования этой сферы председатель комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму.

Поддержанный профильным комитетом проект федерального закона «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» будет рассмотрен на ближайшей Конференции Парламентской ассоциации Северо-Запада России, которая пройдёт в июне в Архангельске.