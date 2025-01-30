Туризм

Псковским экскурсоводам с марта потребуется подтверждение уровня квалификации

Закон «О туристской деятельности в Псковской области» актуализирован в соответствии с действующим федеральным законодательством. Необходимые изменения в региональный нормативный правовой акт депутаты Псковского областного Собрания внесли на январской сессии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Одна из поправок связана с введением требования об обязательной аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков – после 1 марта 2025 года для осуществления деятельности, связанной с оказанием экскурсионных услуг, необходимо подтверждение уровня квалификации. В связи с этим в рамках осуществления регионального государственного контроля будут проводиться контрольно-надзорные мероприятия и действия, которые ранее не проводились.

Кроме того, в законе отражены ещё два новых направления регионального государственного контроля в сфере туризма: за деятельностью, связанной с использованием горнолыжных трасс и пляжей, а также в отношении деятельности, связанной с использованием средств размещения. Эти полномочия предусматривают проведение профилактических и контрольных мероприятий, в том числе, составление актов по результатам проведения внеплановых контрольных мероприятий, вынесение предостережений и предписаний о нарушениях обязательных требований.

Предполагается, что в последующем выполнение этих функций потребует выделения дополнительных бюджетных средств.