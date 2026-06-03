 
Туризм

Пассажиропоток на зарубежных авиамаршрутах падает второй месяц подряд

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Рост авиаперевозок, который наблюдался в начале года, весной сменился спадом. Как следует из материалов Росавиации, в марте международный пассажиропоток российских авиакомпаний сократился на 0,7% год к году, до 2,037 млн человек, а в апреле падение ускорилось до 3,1% — показатель составил 2,08 млн. Для сравнения: в январе и феврале объем международных перевозок, напротив, увеличился на 9,1% и 2% соответственно.

Отрицательная динамика наблюдалась и на внутренних линиях. В марте авиакомпании перевезли по России 5,73 млн пассажиров, что на 3,1% меньше, чем в аналогичный период 2025 года, а в апреле — 6,13 млн человек, что на 2,5% ниже прошлогоднего уровня.
В пресс-службе «Аэрофлота» сообщили, что с января по апрель авиакомпания на международных направлениях перевезла 3,4 млн человек, что на 15,6% больше, чем за этот же период в прошлом году, пишут «Известия».

«Мы наблюдали небольшой спад международного пассажиропотока в марте — это было связано с ситуацией на Ближнем Востоке, — рассказали в пресс-службе S7. — Но при этом уже в апреле поток восстановился и даже показал небольшой прирост по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года».

В марте и апреле на динамику негативно начал влиять ближневосточный кризис, поскольку ОАЭ и Израиль относятся к востребованным направлениям, объяснил исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. Косвенно кризис затронул и Египет, поскольку полеты туда стали более сложными с точки зрения логистики, отметил он.
 

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