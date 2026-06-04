Россельхозбанк: Турпоток по РФ в 2026 году может превысить 185 млн поездок

По оценке Россельхозбанка, турпоток в РФ в 2026 году может превысить 185 млн поездок. На агро- и сельский туризм придется более 7%, а интерес к Дальнему Востоку за три года вырастет вдвое – до 8,5 млн туристов. Эти данные на полях Петербургского международного экономического форума представила руководитель Центра устойчивого развития Россельхозбанка Наталья Худякова.

Фото: Россельхозбанк

По оценке аналитиков, российский туризм проходит динамичный период трансформации. Главным драйвером отрасли остается внутренний туризм: спрос поддерживает развитие транспортной доступности, государственные меры поддержки, рост интереса к путешествиям по стране и изменение потребительских привычек россиян.

При этом туристы отказываются от формата «все включено» в пользу активных маршрутов. Растет интерес к сельскому, этно-, гастро- и активному туризму.

Одним из самых заметных трендов становится рост агротуризма. Такие поездки особенно востребованы у семей с детьми, которые хотят пожить на ферме, и увидеть, как устроено современное фермерское хозяйство. Среди перспективных направлений для агротуризма – Алтай, Карелия, Тульская область, Краснодарский край и регионы Поволжья.

Набирает популярность цифровой детокс – поездки без связи и интернета: сплавы по сибирским рекам, Камчатка, плато Путорана, Кавказ.

Меняется и география путешествий. Центральный федеральный округ остается крупнейшим туристическим центром страны и удерживает около 35% общероссийского турпотока. Следом идут Южный и Северо-Западный федеральные округа. При этом самые высокие темпы роста демонстрирует Дальний Восток.

Среди направлений, которые получают новое развитие, Россельхозбанк выделяет несколько ключевых сегментов. Так, классическое «Золотое кольцо» становится более гибким и современным, а Кавказ окончательно выходит за рамки зимнего направления.

«Сельский туризм формирует новую экономику впечатлений на территориях. Для путешественника это возможность увидеть, откуда берется еда, познакомиться с людьми, традициями и природой региона. Для сельских территорий – это дополнительный источник дохода, стимул для развития инфраструктуры и возможность удерживать человеческий капитал», – подчеркнула Наталья Худякова.

Въездной поток в 2025 году составил около 8 млн поездок иностранных туристов (основа – гости из Казахстана и Китая). Выездной – около 30 млн поездок, лидеры: Турция, ОАЭ, Египет, растет интерес к СНГ, Китаю и Таиланду.

В Россельхозбанке отмечают, что туризм становится частью более широкой повестки устойчивого развития регионов. Внутренние путешествия создают спрос на продукцию фермеров и малых производителей, поддерживают локальные бренды, развивают сферу услуг и помогают раскрывать потенциал сельских территорий.