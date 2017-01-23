Сотрудники Росгвардии в Великих Луках задержали мужчину, несколько раз ударившего в баре ножом пенсионера

В Великих Луках сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в совершении преступления. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, 20 января наряд группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский» получил информацию от дежурного пульта централизованной охраны о том, что сработала кнопка тревожной сигнализации в баре на улице Стадионной.

Наряд прибыл на место происшествия через три минуты. Директор бара пояснил, что неизвестный гражданин нанес несколько ударов ножом 67-летнему мужчине и скрылся.

При отработке района в одном из дворов на проспекте Ленина сотрудники Росгвардии обнаружили и задержали 28-летнего гражданина по приметам, сходного с теми, на которые указали очевидцы.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый доставлен в дежурную часть отдела полиции.

Источник: Псковская Лента Новостей