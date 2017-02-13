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До года исправительных работ грозит жителю Плюсского района, который незаконно получал пособие по безработице

14.02.2017 09:34 ПЛН, Псков

Прокуратура Плюсского района провела проверку соблюдения законодательства о занятости населения.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре области, в ходе надзорных мероприятий установлено, что 38-летний житель Плюсского района в период с февраля по апрель 2016 года незаконно получил денежные средства в виде пособия по безработице и стипендии в сумме более 15 000 рублей, не представив в ГКУ Псковской области «Центр занятости населения Плюсского района» информацию о получении дохода по гражданско-правовым договорам, заключенным с муниципальным предприятием.
 
По материалам прокурорской проверки, направленным в органы дознания, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (хищение денежных средств при получении пособий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат).
 
Санкция ч.1 ст.159.2 УК РФ предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до одного года.
 
Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой района на контроль.

Источник: Псковская Лента Новостей



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