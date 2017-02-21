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В Пскове завершилась история с кражей из военной части пусковой установки к противотанковой управляемой ракете

21.02.2017 16:01 ПЛН, Псков

В Пскове завершилась история с кражей из военной части пусковой установки к противотанковой управляемой ракете. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН сообщил руководитель Военного следственного отдела СК РФ по Псковскому гарнизону Виталий Миронов.

Он напомнил, что в 2016 году дело о похищении огнестрельного оружия с целью продажи уже находилось в производстве у следственного отдела. Как выяснилось в ходе расследования, злоумышленниками оказались двое военных и одно гражданское лицо. Они разобрали оружие и двумя этапами во время обеденного перерыва вывозили его из части. Пусковая установка была обнаружена на квартире одного из преступников. По некоторым данным, они хотели продать похищенное на «черном рынке» за 500 тысяч рублей.

Псковский гарнизонный суд признал доказательства достаточными и вынес приговор, согласно которому один военнослужащий за совершение хищения огнестрельного оружия получил 6 лет лишения свободы в колонии общего режима, второй военнослужащий - 5,5 лет лишения свободы в колонии общего режима, а гражданское лицо (организатор) - 8 лет лишения свободы в колонии общего режима.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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