Подозреваемый в мошенничестве с билетами на представление «Дед мороз. Начало...» в Пскове переведен в разряд потерпевших

Один из подозреваемых в мошенничестве с билетами на представление «Дед мороз. Начало...» в Пскове переведен в разряд потерпевших. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил его представитель, предоставив соответствующее постановление старшего следователя по ОВД СЧ СУ УМВД России по Псковской области.

Фото молодого человека и его отца были опубликованы пресс-службой УМВД России по Псковской области для опознания в качестве подозреваемых. Но в ходе предварительного следствия было установлено, что в результате мошеннических действий у самого подозреваемого неизвестными лицами были похищены денежные средства в размере 220 тысяч рублей под предлогом необходимости внесения денежных средств в фонд на проведение новогоднего представления «Дед мороз. Начало...».

В результате следователь постановил признать молодого человека потерпевшим по уголовному делу.

Как сообщалось, резонансное преступление с билетами на новогоднее шоу в Псковской области раскрыто - задержаны фигуранты, подозреваемые в мошенничестве. Об этом в начале марта сообщала пресс-служба УМВД России по Псковской области.

В канун нового 2017 года в Пскове многие горожане приобрели билеты на новогодние представления в Ледовом дворце. Однако, по версии следствия, организаторы разрекламированного шоу скрылись вместе с вырученными денежными средствами, не проведя никаких запланированных представлений.

По предварительным данным, около ста взрослых и детей стали жертвами злоумышленников. Гражданам причинен крупный материальный ущерб.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 «Мошенничество» УК Российской Федерации.

В настоящее время сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области задержаны лица, проживающие за пределами региона, которые подозреваются в совершении данного преступления. Расследование ведется Следственной частью Следственного управления УМВД России по Псковской области.

Напомним, речь идет об отмене новогодних шоу, которые должны были состояться 24 и 25 декабря 2016 года в рамках тура «Дед Мороз. Начало». Организаторы мероприятий забрали деньги, вырученные с продажи билетов, и скрылись. Всего на шоу было продано билетов на сумму около 1 млн рублей. На новогоднее представление приехали дети из Пскова и районов Псковской области. Заместитель губернатора - руководитель аппарата администрации Псковской области Максим Жаворонков обратился к руководству УМВД России по Псковской области с просьбой взять на контроль вопрос по поиску и привлечению к ответственности лиц, виновных в срыве новогодних представлений в Ледовом дворце в Пскове, в результате чего жителям региона был испорчен праздник.

Источник: Псковская Лента Новостей