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До 6 лет лишения свободы грозит мошеннику, который оставил псковичей без новогоднего шоу

Заместителем прокурора Псковской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Московской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры региона, он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).

В ходе следствия установлено, что в период с августа по декабрь 2016 года мужчина с двумя лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, используя доверительные отношения с потерпевшим, ввели его в заблуждение относительно организации новогодних мероприятий на территории Псковской области и совместного получения прибыли, при этом, не имея намерений их проводить, в результате чего потерпевший передал злоумышленнику деньги на общую сумму более 200 тыс. рублей, которые тот обратил в свою собственность.

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Одновременно мужчина с двумя лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в период с ноября по декабрь 2016 года организовали на территории Псковской области рекламные мероприятия о проведении четырех новогодних представлений «Новогодняя театрально-цирковая сказка-легенда «Дед Мороз начало…» в Ледовом дворце, расположенном в д. Борисовичи Псковского района, не имея намерений их проводить. Для продажи заранее изготовленных билетов они привлекли неосведомленных об их преступных намерениях лиц, которыми проданы билеты 173 жителям Псковской области на общую сумму более 320 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.

Санкция ч. 3 ст. 159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.