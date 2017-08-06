Житель Псковского района в суде ответит за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения

Прокуратурой Псковского района направлено в суд уголовное дело в отношении местного жителя, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Причем, ранее пскович уже был судим за аналогичное преступление.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, ОМВД России по Псковскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.

Установлено, что в ноябре 2016 года житель Псковского района признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.264.1 УК РФ.

«Однако он не сделал для себя должных выводов и 9 мая 2017 года около 16:30 в состоянии алкогольного опьянения сел за руль автомобиля «ВАЗ-21093» и поехал на нем из деревни Алабышево в сторону деревни Тямша», - сообщили в прокуратуре.

Около 16:50 водитель был остановлен сотрудниками ДПС ОГИБДД ОМВД России по Псковскому району и, в связи с тем, что он находился в состоянии алкогольного опьянения, был отстранен от управления транспортным средством.

«Согласно акта освидетельствования на состояние алкогольного опьянения от 09.05.2017 содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе, составляло 0,894 мг/л», - отметили в прокуратуре.

Источник: Псковская Лента Новостей