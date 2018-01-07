Происшествия

Гараж горел в Пскове на Октябрьском проспекте

8 января в Пскове в 9.34 на Октябрьском проспекте, 56 на территории гаражного кооператива произошел пожар. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в одном из гаражей повреждена деревянная отделка и мебель. Предположительно, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки внутри гаража.

В 14.40 в Острове на ул. 25-го Октября в 2-комнатной квартире по всей площади выгорела комната, огнем поврежден коридор. Причина пожара, по предварительным данным- нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Эвакуировано 3 человека.

В 22.11 в Великих Луках на Октябрьском проспекте в многоквартирном доме в 1-комнатной квартире огнем повреждена кровать на площади 1 кв. метр. Причина - неосторожное обращение с огнем при курении. Спасен один человек.