Происшествия

В Великих Луках во время застолья в Рождество женщина пырнула ножом мужа

Две поножовщины зафиксированы в сводках ОМВД России по городу Великие Луки за новогодние каникулы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, 7 января в квартире на переулке Некрасова во время застолья жена 1977 года рождения пырнула ножом супруга 1982 года рождения.

Известно, что между ними произошла ссора. В итоге мужчина был доставлен в больницу с ножевым ранением бедра.

4 января со второго этажа дома на улице Гоголя в больницу с проникающим ножевым ранением грудной клетки был доставлен мужчина 1981 года рождения. Сотрудники правоохранительных органов установили, что ранение причинил ему житель Великолукского района 1981 года рождения.