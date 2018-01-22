Происшествия

На Псковском озере под лед провалился снегоход с пятью рыбаками

21 января на Псковском озере снегоход с пятью рыбаками провалился под лед. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, сигнал о происшествии у деревни Видовичи Псковского района поступил на «телефон доверия» в 16.35.

К месту происшествия было направлено судно на воздушной подушке. Когда на место прибыли спасатели, пострадавшие были уже доставлены в безопасное место находившимися рядом рыбаками.

Спасатели отвезли пострадавших к месту жительства в деревню Большая Листовка. Снегоход утонул.