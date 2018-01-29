Происшествия

Полиция проводит проверку по факту возгорания автомобиля координатора псковского штаба Собчак

Полиция проводит проверку по факту возгорания автомобиля координатора штаба кандидата на пост президента РФ Ксении Собчак в Псковской области Виктора Широбокова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, возгорание автомобиля «Ситроен С6» произошло 28 января в 5.17 у дома 6/13 по ул. Дружбы.

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Причина возгорания и сумма ущерба устанавливаются. Проводятся следственные мероприятия, направленные на установление возможно причастных к происшествию лиц.

По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение. В случае, если подтвердится версия с поджогом, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Напомним, что причиной пожара, по предварительным данным ГУ МЧС России по Псковской области, стало занесение постороннего источника огня. В псковском штабе Ксении Собчак причиной возгорания считают поджог.