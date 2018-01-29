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В Великих Луках продолжают искать пропавшего без вести Владимира Уткина

30.01.2018 10:07|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки разыскивают пропавшего без вести Владимира Павловича Уткина 1953 года рождения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, этот гражданин проживал в Великих Луках в доме по улице Энгельса. Он покинул место жительства 27 апреля текущего года. И до настоящего времени его местонахождение не установлено. В последний раз его видели в Великих Луках 27 апреля около 11 часов возле драмтеатра.

Приметы: на вид 60-65 лет, плотного телосложения, лицо смуглое прямоугольной формы, волосы прямые светло-русые.

Был одет в камуфлированную куртку синего цвета, черную вязаную шапку, черные джинсы и резиновые сапоги.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении В. П. Уткина, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: (81153) 5-27-94 или 02.

Теги: #пропал человек
Источник: Псковская Лента Новостей
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