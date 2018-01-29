Происшествия

В Великих Луках продолжают искать пропавшего без вести Владимира Уткина

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки разыскивают пропавшего без вести Владимира Павловича Уткина 1953 года рождения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, этот гражданин проживал в Великих Луках в доме по улице Энгельса. Он покинул место жительства 27 апреля текущего года. И до настоящего времени его местонахождение не установлено. В последний раз его видели в Великих Луках 27 апреля около 11 часов возле драмтеатра.

Приметы: на вид 60-65 лет, плотного телосложения, лицо смуглое прямоугольной формы, волосы прямые светло-русые.

Был одет в камуфлированную куртку синего цвета, черную вязаную шапку, черные джинсы и резиновые сапоги.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении В. П. Уткина, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: (81153) 5-27-94 или 02.